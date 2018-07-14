Скончался один из пострадавших в результате взрыва в подразделении Сургутнефтегаза

Об этом федеральным СМИ рассказал директор департамента здравоохранения Югры Александр Добровольский. Еще один пострадавший остается в реанимации, остальные находятся в тяжелом состоянии, а также средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя медицинского ведомства Югры.

Взрыв, в результате которого пострадали семь человек, произошел утром 13 июля в ремонтном цехе компрессорной станции в подразделении «Сургутнефтегаза» "Лянторнефть".

Причины ЧП расследуют три ведомства: Следственный комитет, прокуратура и трудовая инспекция. Сургутнефтегаз по-прежнему никак не комментирует произошедшее.