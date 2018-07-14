​Президент ФИФА заявил, что ЧМ по футболу в России – один из лучших в истории

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футбол 2018 года стал лучшим в истории туринра.

«Пару лет назад я говорил о том, что этот чемпионат будет лучшим в истории, сегодня могу повторить то же самое, но с еще большей степенью убежденности. За это я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к подготовке, а также игроков, тренеров, судей и тех, кто работал вокруг поля. Спасибо, Россия. Я благодарю российское правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, РФС и всех причастных», — цитирует издание «Нож» слава Инфантино.

«С точки зрения организации, уровень был беспрецедентный. Не только я об этом говорю, все, кто раньше был на чемпионатах мира, подтверждают мои слова», — подчеркнул глава ФИФА.

По его словам, стадионы были заполнены на 98 процентов.

Напомним, ЧМ-2018 начался 14 июня, а завершится уже в это воскресенье. на стадионе «Лужники» в Москве встретятся команды Хорватии и Франции. Ожидается, что финал ЧМ-2018 по всему миру будут смотреть более миллиарда человек.