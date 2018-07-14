​Умер бизнесмен Петр Офицеров

Бизнесмен Петр Офицеров, который проходил по делу «Кировлеса» вместе с Алексеем Навальным, умер в больнице Москвы, пишет РБК со ссылкой на заявление журналистки Евгения Альбац.

«Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова», — написала она в своем Twitter.

Позже появилась запись на Facebook от адвоката Офицерова Светланы Давыдовой, подтверждающая информацию.

Офицеров был в воскресенье доставлен в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Изданию МК медики заявили, что 43-летний мужчина мог получить травмы во время припадка эпилепсии.