Налоги в России самая обсуждаемая тема в 2018 году. Так кого же они затронут?

Весь 2018 год одной из самых популярных тем являются налоги. Все больше сфер жизни россиян облагаются новыми поборами. Они заденут десятки миллионов человек, пишет портал Ura.ru со ссылкой на экспертов.

В частности, речь идет о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Эту ситуацию подробно прокомментировал экономист, социолог Владислав Иноземцев. Кроме того, ФНС направила запрос в Минфин на получение доступа к банковским счетам граждан вне налоговых проверок. Ведомство уверено, что это поможет бороться с теневыми доходами. Таможенная служба, в свою очередь, предлагала ввести пошлину 20 процентов на все товары, покупаемые в иностранных интернет-магазинах.

«Государство будет изыскивать все новые способы извлечения денег, – заявил заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений Яков Миркин. – Рост налогового бремени и уменьшение социальных обязательств — это базовый тренд на ближайшие годы».

По мнению экспертов, при помощи повышения налогов кабмин планирует собрать сумму необходимую на выполнение новых майских указов президента.

Сейчас под прицел государства попали самозанятые граждане страны. Не останутся без внимания и те, кто сдает квартиры или площади в аренду. По словам директора Института стратегического анализа компании Игоря Николаева, их власти также относят к самозанятым. «С них проще взять деньги, чем со сверхбогатых, которые прячут деньги через офшорные схемы», — поясняет экономист.

При этом отмечается, что в некоторых отраслях возможны послабления. Ожидается, что они затронут строительный бизнес.