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​Гостиничный комплекс «Медвежий угол», где погибла сургутянка, пытается замять ЧП

Обвиняемая сторона угрожает siapress.ru судом, если редакция не прекратит следить за развитием событий

Фото hmao.sledcom.ru
Фото hmao.sledcom.ru

После опубликования материала «Родственники погибшей в комплексе «Медвежий угол» сургутянки считают уголовную статью слишком мягкой», с корреспондентом siapress.ru связался некий Олег, назвавшийся представителем группы компаний, которой принадлежит гостиничный комплекс.

Мужчина сообщил, что заявления родственницы Татьяны Прохоренко о том, что руководство клуба не вышло на контакт с семьей девушки, не соответствует действительности. По его словам, несколько раз компания предлагала родителям погибшей финансовую помощь в организации похорон, но те от предложений отказались.

Корреспондент запросил у Олега официальный комментарий по ситуации, однако тот посчитал, что наше предложение — попытка «столкнуть лбами» две стороны конфликта. Мужчина пригрозил СИА-ПРЕСС судом и больше на контакт не выходил. Скорее всего звонивший — Олег Улитин — менеджер гостиничного комплекса, который теперь опасается уголовной ответственности, поэтому ему не на руку внимание СМИ к трагедии.

Той же позиции придерживаются и собственники развлекательного заведения. Журналист siapress.ru несколько раз пытался напрямую связаться с владельцем гостиничного комплекса ("Медвежий угол" сегодня входит в бизнес-структуру Андрея Копайгоры, хотя по документам, находящимся в открытом доступе, учредитель десятка крупных корпораций к гостиничному комплексу прямого отношения не имеет), но адекватной обратной связи так и не случилось. Дальше общения с личным помощником руководителя Югорской промышленной корпорации диалог так и не зашел. По словам секретаря, она несколько раз передавала своему руководству информацию о том, что редакция ждет обратной связи. Но диалог в результате так и не состоялся.

Между тем, siapress.ru стало известно, что на момент перехода объекта к новому собственнику, который случился около шести лет назад, крепежные системы, ставшие причиной трагедии, с точки зрения безопасности в эксплуатации находились в идеальном состоянии. "Защита была в четыре раза надежнее, чем требуется по нормативам, - рассказал siapress.ru представитель ликвидированной год назад компании "Медвежий угол" на условиях анонимности. - Скорее всего, новые собственники просто не проверяли состояние крепежей, которые имеют свойство расшатываться".

В Следственном управлении СК по Югре корреспонденту подтвердили, что выводы о виновности тех или иных лиц, а также об окончательной квалификации преступления будут сделаны после проведения комплекса следственных действий и по результатам экспертных исследований.

«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию как работников, так и руководителя заведения, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО–Югре Алина Никифорова.На стадии предварительного расследования следователь вправе изменять и дополнять обвинение. Решение о переквалификации преступления может быть принято следователем, в том числе по указанию руководителя следственного органа или прокурора».

Родители погибшей девушки также могут оспаривать решения и действия следователя, заявлять ходатайства и отводы и знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 94, комментариев: 0


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