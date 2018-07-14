​Гостиничный комплекс «Медвежий угол», где погибла сургутянка, пытается замять ЧП

После опубликования материала «Родственники погибшей в комплексе «Медвежий угол» сургутянки считают уголовную статью слишком мягкой», с корреспондентом siapress.ru связался некий Олег, назвавшийся представителем группы компаний, которой принадлежит гостиничный комплекс.

Мужчина сообщил, что заявления родственницы Татьяны Прохоренко о том, что руководство клуба не вышло на контакт с семьей девушки, не соответствует действительности. По его словам, несколько раз компания предлагала родителям погибшей финансовую помощь в организации похорон, но те от предложений отказались.

Корреспондент запросил у Олега официальный комментарий по ситуации, однако тот посчитал, что наше предложение — попытка «столкнуть лбами» две стороны конфликта. Мужчина пригрозил СИА-ПРЕСС судом и больше на контакт не выходил. Скорее всего звонивший — Олег Улитин — менеджер гостиничного комплекса, который теперь опасается уголовной ответственности, поэтому ему не на руку внимание СМИ к трагедии.

Той же позиции придерживаются и собственники развлекательного заведения. Журналист siapress.ru несколько раз пытался напрямую связаться с владельцем гостиничного комплекса ("Медвежий угол" сегодня входит в бизнес-структуру Андрея Копайгоры, хотя по документам, находящимся в открытом доступе, учредитель десятка крупных корпораций к гостиничному комплексу прямого отношения не имеет), но адекватной обратной связи так и не случилось. Дальше общения с личным помощником руководителя Югорской промышленной корпорации диалог так и не зашел. По словам секретаря, она несколько раз передавала своему руководству информацию о том, что редакция ждет обратной связи. Но диалог в результате так и не состоялся.

Между тем, siapress.ru стало известно, что на момент перехода объекта к новому собственнику, который случился около шести лет назад, крепежные системы, ставшие причиной трагедии, с точки зрения безопасности в эксплуатации находились в идеальном состоянии. "Защита была в четыре раза надежнее, чем требуется по нормативам, - рассказал siapress.ru представитель ликвидированной год назад компании "Медвежий угол" на условиях анонимности. - Скорее всего, новые собственники просто не проверяли состояние крепежей, которые имеют свойство расшатываться".

В Следственном управлении СК по Югре корреспонденту подтвердили, что выводы о виновности тех или иных лиц, а также об окончательной квалификации преступления будут сделаны после проведения комплекса следственных действий и по результатам экспертных исследований.

«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию как работников, так и руководителя заведения, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО–Югре Алина Никифорова. — На стадии предварительного расследования следователь вправе изменять и дополнять обвинение. Решение о переквалификации преступления может быть принято следователем, в том числе по указанию руководителя следственного органа или прокурора».

Родители погибшей девушки также могут оспаривать решения и действия следователя, заявлять ходатайства и отводы и знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела.