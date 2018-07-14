В пятницу, 13 июля, состоялось уже второе солнечное затмение в этом году

Накануне, 13 июля, произошло второе в этом году солнечное затмение. Однако почти никому не удалось посмотреть на него .

Началось оно ближе к пяти утра по московском времени в юго-западной части Индийского океана, а закончилось чуть позже семи утра между Новой Зеландией и Антарктидой.

Затмение было частным – Луна заслонила не все Солнце, а лишь его треть. Следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080 года.

Московский планетарий написал в «Фейсбуке», что в 2018 году это уже второе частное затмение Солнца – первое было 15 февраля, а следующее будем ожидать 11 августа.

Напомним, что в последний раз затмение выпадало на пятницу, 13-е в декабре 1974 года и было видно с другой стороны земного шара.