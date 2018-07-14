​Домагой Вида за неделю прошел путь от героя Укрианы до предателя

Игрок сборной Хорватии Домагой Вида оказался в центре скандала. На прошлой неделе после победы в матче с Российской сборной он заявил на камеру: «Слава Украине!» и «Белград, гори». Позже люди, принявшие его сторону, заявили, что фраза вырвана из контекста. Якобы, на самом деле 29-летний парень обсуждал посиделки в ресторане «Белград». Тем не менее, международная федерация футбола вынесла ему официальное предупреждение.

В этот момент Домагой стал героем на Украине. Что в целом волне объяснимо, кричала «Слава Украине», довольно популярна в определенных кругах. Однако, хорватский футболист извинился за это, причем на русском языке.

«Я сделал ошибку. Я хочу ещё раз покаяться перед русскими людьми», – заявил он в эфире канала «Россия-24».

После этого он превратился из героя в предателя. Посыпалась масса твиттов подтверждающих это.

«Домагой, конечно слабак», — заявляет в твиттере киевский книгоиздатель Дмитрий Кириченко.

«Домагой извинился перед россиянами. Теперь я болею за Францию», – пишет на фейсбуке другой киевлянин Андрей Коптелов.

«Вида извинился перед народом-агрессором!» — высказал свое недовольства блогер Андрий Лесюк.