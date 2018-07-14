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Взрыв на объекте Сургутнефтегаза расследуют уже три ведомства. Компания Владимира Богданова комментарии не дает

Сургутнефтегаз ЧП не комментирует
Сургутнефтегаз ЧП не комментирует

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту взрыва на предприятии в Лянторе. Прокуратуре Сургутского района предстоит проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

Вместе со следователями и сотрудниками прокуратуры проверкой занимаются и специалисты трудовой инспекции. Они проверяют соблюдение условий охраны труда на месте происшествия.

ЧП произошло утром 13 июля - на предприятии НГДУ «Лянторнефть» (структурном подразделении ПАО «Сургутнефтегаз» произошел взрыв газы-воздушной смеси. По данным следственного управления СК ХМАО, специалисты которого первыми занялись расследованием происшествия, предварительной причиной взрыва стала детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания.

В результате пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Информационное агентство «Новый день» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что одному из пострадавших взрывом оторвало ногу. Медики состояние здоровья пациентов не комментируют.


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Сегодня в 00:16, просмотров: 151, комментариев: 0


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