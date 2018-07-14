Взрыв на объекте Сургутнефтегаза расследуют уже три ведомства. Компания Владимира Богданова комментарии не дает

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту взрыва на предприятии в Лянторе. Прокуратуре Сургутского района предстоит проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

Вместе со следователями и сотрудниками прокуратуры проверкой занимаются и специалисты трудовой инспекции. Они проверяют соблюдение условий охраны труда на месте происшествия.

ЧП произошло утром 13 июля - на предприятии НГДУ «Лянторнефть» (структурном подразделении ПАО «Сургутнефтегаз» произошел взрыв газы-воздушной смеси. По данным следственного управления СК ХМАО, специалисты которого первыми занялись расследованием происшествия, предварительной причиной взрыва стала детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания.

В результате пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Информационное агентство «Новый день» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что одному из пострадавших взрывом оторвало ногу. Медики состояние здоровья пациентов не комментируют.