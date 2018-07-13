Россия приблизилась к топ-10 экономик мира

Россия обошла Южную Корею и поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год, сообщает РБК со ссылкой на обновленные данные Всемирного банка. За год российский ВВП в долларовом выражении в текущих ценах увеличился почти на 300 миллиардов долларов, с 1,28 триллиона до 1,58 триллиона долларов. ВВП Южной Кореи вырос с 1,41 триллиона до 1,53 триллиона долларов.

Россию в этом списке с большим отрывом опережают три ее партнера по БРИКС — Китай (2-е место), Индия (6-е) и Бразилия (8-е), ближе всего Бразилия с отрывом в 478 миллиардов долларов.

Всемирный банк опирается на официальные данные Росстата, а они включают Крым и Севастополь. «Опираясь на эти данные, Всемирный банк не намеревается выносить никаких суждений относительно правового или иного статуса затронутых территорий», — сообщает институт. В 2016 году (последние доступные данные) суммарный ВРП Крыма и Севастополя составил примерно 380 миллиардов рублей, или 6 миллиардов долларов по текущему курсу.