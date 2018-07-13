У россиян стало больше «свободных денег»

Согласно данным исследовательского холдинга Romir в июне объём свободных денег у россиян вырос до 29,7 тысяч рублей. В мае размер значения составлял 24,1 тысячи рублей. Таким образом рост оценивается в 5,6 тысяч рублей или 23,2 процента.

Исследователи отмечают, что делать выводы об улучшении уровня жизни рано. «Стремительный рост объёма свободных денег произошёл на фоне небольшого снижения Индекса среднего чека. Возможно, ситуация объясняется и тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных ”отпускных”», — заявляется в докладе.