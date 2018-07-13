В Ханты-Мансийске пройдет субботник в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»

Все желающие могут помочь сделать столицу Югры чище, если придут на субботник, который состоится 14 июля в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут».

Как объясняет главный специалист-эксперт отдела развития туризма департамента промышленности Югры Инна Бегденко, Ханты-Мансийский автономный округ принимает участие в конкурсе с экологическим маршрутом «В гостях у «Миснэ». Он имеет протяженность от Центра искусств до гостиницы «Миснэ» и включает посещение следующих площадок: «Слияние Иртыша и Оби»; «Бородатые деревья»; «Подрост»; «Кедровая»; «Сосновая» и «Еловая и пихтовая». Кроме того, сюда входит и орнитологическая площадка. Сбор желающих принять участие в субботнике состоится 14 июля в 11:45 у главного входа в Центр искусств для одаренных детей Севера. По всем интересующим вопросам можно обращаться к Инне Вячеславовне Бегденко по телефону +7-982-212-27-77.



Справка: Проект «Зеленый маршрут» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Зеленые маршруты» — это туристские маршруты (так называемые экологические тропы), которые включают привлекательные для посещения места и обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах.

Как сообщают организаторы, конкурс проводится с целью популяризации природоориентированного отдыха, туризма, краеведения, формирования идеи активного и здорового образа жизни, выявления новых тенденций и привлечения внимания широкой общественности к важности сохранения экологических маршрутов в регионах Российской Федерации, развития их инфраструктуры, улучшения экологической обстановки, привлечения добровольцев к благоустройству туристских маршрутов.