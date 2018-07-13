В Лянторе произошел взрыв на предприятии Сургутнефтегаза. Есть пострадавшие

На предприятии Сургутнефтегаза в Лянторе произошел взрыв агрегата по очистке труб в результате которого пострадало семь человек. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.

«Утром 13 июля в СУ СК РФ по ХМАО поступило сообщение о том, что около 08:30 (06:30 мск) на территории промышленной базы в городе Лянторе Сургутского района произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Сургутского района сообщили, что из семи пострадавших пятеро являются жителями Лянтора, двое — Сургута.

«Возможно, пострадавшие будут госпитализированы в Сургут», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Врачи лянторской городской больницы проводят операцию двоим пострадавшим при взрыве, сообщили в пятницу ТАСС в приемном отделении медицинского учреждения.

«Информация будет позже, сейчас у двоих пострадавших идет операция», — сказала собеседница агентства.

В скорой помощи ТАСС уточнили, что трое из семи пострадавших обратились за медпомощью сами. «Еще четверых привезла скорая помощь», — сказали в службе.