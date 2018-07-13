​Централизованная библиотечная система Сургута стала лучшей в окружном конкурсе

Централизованная библиотечная система Сургута удостоилась звания лауреата смотра-конкурса лучших практик муниципальных образований Югры в области библиотечного дела в номинации «Городские округа» за реализацию проекта «Родной язык Югры».

«Нас можно поздравить!» — поделились радостной новостью на странице Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина «ВКонтакте».

Сообщается, что на суд окружного жюри сургутяне представили два проекта: «Читай и катайся» для детей и подростков и «Родной язык Югры». По итогам трехстороннего голосования, состоящего из оценки общественности, жюри и профессионального сообщества, определился победитель.

Цель конкурса заключалась в том, чтобы выявить лучший пример участия общедоступных библиотек в решении муниципальных проблем и повышении качества жизни жителей округа.