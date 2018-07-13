В Югре развиваются региональные модельные центры дополнительного образования

В Югре активно развивается детское дополнительное образование. Также с 2018 по 2021 год округ получит ежегодную государственную поддержку в размере шести миллионов рублей и грантовую помощь в ежегодном объеме 9 миллионов рублей.

Для развития данной области проводится модернизация общеразвивающих дополнительных программ, ориентированных на проектную, исследовательскую и творческую деятельность. Чтобы обеспечить согласованную разработку образовательных планов в округе создаются модельные и опорные центры, чтобы повысить уровень компетентности педагогов и создать общий подход к решению проблемы.

С 2017 года на базе Сургутского государственного университета был образован Региональный модельный центр дополнительного образования детей, призванный организовывать, координировать и анализировать работу, проходящую в рамках портфеля проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».

Результатами его работы можно считать учебно-методические пособия по организации школьных научных клубов. В этом году центр приступил к работе по повышению квалификации сотрудников системы допобразования и формированию банка лучших практик дополнительного образования детей в Югре.

«В 2018 году Региональный модельный центр организует прием детей на программы дополнительного образования по 3 направлениям: естественно-научному, социально-педагогическому и техническому. В рамках данных направлений будут реализованы такие программы дополнительного образования, как "Интернет вещей", "Генетический паспорт", "Биолюминисценция", "Юный Шерлок" и другие», – сообщила корреспонденту siapress.ru начальник отдела по управлению проектами Сургутского государственного университета Анна Краснова. По словам пресс-службы СурГУ проект реализуется при поддержке округа.