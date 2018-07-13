Многодетные семьи с Ямала получат бесплатные земельные участки на юге Тюменской области

Тюменская область поспособствует решению жилищного вопроса многодетных семей с Ямала. Им будет предоставлены бесплатные земельные участки. Все это стало возможным благодаря программе «Сотрудничество». Кроме того, претендовать на льготное жилье могут и жители северного округа.

На юге области под застройку отдана территория в Заводоуковске. Сейчас там находится всего один дом, однако вся территория уже разграничена. В общей сложности будет построено более 1000 участков, 155 из них для ямальцев, еще более четырехсот земельных участков готовят для северян. Они могут быть уверены — на юге Тюменской области их ждут.

Запланировано строительство социальных объектов – три школы и четыре детских сада. Также будет организован общественный транспорт. Протяженность маршрута составит 7,5 километров.

Дороги на данном этапе засыпаны щебнем, позже их закатают в асфальт и выведут подъездные пути к каждому участку.

«Со следующего года приступим к строительству дорог и сетей на других площадках — это город Тюмень и Тюменский район, деревня Речкино. Сейчас там разрабатывается проектная документация на строительство сетей», — рассказал о будущих работах начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, желание поселиться на этой территории изъявила уже 231 многодетная семья Ямала. «Вы нам интересны, вы — наши добрые соседи и друзья, нас объединяет общая история, общие интересы и общие возможности, которые мы можем реализовать только вместе», — подытожил он.