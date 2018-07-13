​Зрелищное затмение суперлуной увидят пингвины, а не сургутяне

Сегодня произойдет редкое природное явление — солнечное затмение суперлуной, сообщает «Эхо Москвы». Луна сблизится с Землей на очень небольшое, по астрономическим меркам, расстояние и на непродолжительное время заслонит собой часть Солнца.

«Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, причем на той территории, где в настоящее время существует колония императорских пингвинов. Таким образом, возможно, именно пингвины, а не люди станут главными свидетелями этого затмения», — иронизирует научное издание Space.

Сургут, к сожалению, не увидит это невероятное зрелище. Однако расстраиваться не стоит — через две недели, 27 июля, случится полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать более часа — в том числе и в Югре.