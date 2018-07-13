​Алиментщикам снизят процент неустойки за просрочку выплат

Госдума в последнем третьем чтении приняла закон, который нацелен на уменьшение размера неустойки за просрочку алиментов.

Согласно документу, процент должен быть снижен с 0,5 до 0,1 процента в день. Как сообщает ТАСС, можно будет уменьшить через суд и размер выплат «с учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов». Решением может стать полное или частичное освобождение от выплат неустойки.

Такие нововведения инициаторы проекта обосновывают тем, что сейчас годовой процент неустойки составляет 182,5 процента, и в некоторых случаях может достигать миллионов рублей.