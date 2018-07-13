​На трассе Сургут-Лянтор машина врезалась в лошадь 

Минувшей ночью на участке дороги между Сайгатино и СОТ «Победит» произошло необычное ДТП, участником которого стали иномарка и конь. Об инциденте сообщает k-inform. По словам очевидцев, в результате столкновения животное погибло. Пока что неизвестно, как лошадь оказалась на дороге, и кто ее является ее хозяином.

Напомним, что аварии с участием крупных животных на трассах Югры происходят регулярно. Однако, как правило, речь идет о диких зверях — оленях или лосях.

Так, 20 августа прошлого года на трассе Сургут-Нижневартовск водитель автомобиля «Хендай» не успел среагировать на выбежавшего на дорогу оленя. В итоге автомобиль получил механические повреждения, а животное погибло.

Также 24 ноября 2016 года в Нефтеюганском районе машина столкнулась с лосем. Как итог: один человек погиб, а двое пострадали.

В летнее время как никогда велик шанс стать участником ДТП с животным. Чтобы избежать подобных случаев, эксперты советуют соблюдать следующие правила:

— следить за дорожными знаками;

— соблюдать безопасную скорость автомобиля;

— применять навыки защитного вождения;

— следить за окрестностями;

— сбавить скорость, если заметили, что другие водители едут необычно;

— сигналить лосю или оленю короткими гудками.

