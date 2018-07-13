​В ЯНАО скорая отказалась везти пациента в больницу, чтобы занизить показатели смертности

Врачи скорой помощи, работающие в Новом Уренгое, отказались везти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в больницу. Позже выяснилось, что такое решение было принято, чтобы занизить рейтинговый показатель «смертность в присутствии бригады СМП», пишет прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Несмотря на согласие отделения реанимации городской больницы и требование лечащего врача, представители скорой помощи отвезли пациента только через несколько часов, предварительно взяв расписку об отсутствии претензий в случае его смерти.

Ведомство отмечает, что отказ в эвакуации ветерана «был согласован и.о. главного врача станции скорой медицинской помощи».

«Фельдшерам, входящим в состав выездной бригады, и.о. главного врача было предложено написать заявления на увольнение по собственному желанию, что ими и было сделано», – отмечает прокуратура округа.

По данным Ura.ru, главврач также уволена.

Напомним, 27 июня заместителю председателя городского совета ветеранов Владимиру Николенко стало плохо. Однако оценив состояние и возраст пациента, врачи заявили, что «им не нужно», чтобы он «умер у них в машине».