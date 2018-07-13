Молодой мужчина в Сургуте пытался спрыгнуть с восьмого этажа

Накануне молодой мужчина грозился сигануть с окна многоэтажки на Комсомольском проспекте, 14/3, сообщает k-inform. Очевидцы позвонили в службу спасения, которая мгновенно приехала на экстренный вызов.

Парень повис в форточке на площадке между лестничными пролетами двух этажей. К нему на переговоры был отправлен психолог. В течение часа возле дома дежурили спасатели и полиция.

В ходе беседы решивший свести счеты с жизнью молодой человек рассказал причину своих угроз. В итоге он отказался от идеи совершить задуманное и перелез обратно в подъезд. Затем его увезли на машине скорой помощи.