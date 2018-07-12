Больше половины россиян поддерживает идею партнерства с Западом // ИНФОГРАФИКА

Левада-центр провел опрос об отношении граждан к членству России в "Большой восьмерке", в котором больше 60 процентов россиян изъявили готовность видеть в Западе партнера.

Интересны результаты опроса в динамике: за полтора года, прошедшие с последнего затрагивавшего эту тему опроса, доля поддерживающих сотрудничество с Западом людей выросла на 18 процентов.

Однако по поводу "Большой восьмерки" мнение россиян разделилось: 43 процента опрошенных выступают против идеи членства России в этом союзе, а 41 процент выступают за.



