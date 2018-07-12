​Жители Югры могут получать посылки по «Почте России» без извещений и паспорта

В отделениях «Почты России» Югры работает новая технология выдачи посылок без документов. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на сайте компании или в самом отделении, указав свои паспортные данные и номер мобильного телефона, а также подтвердить личность, предъявив паспорт оператору.

«Данная услуга – простая электронная подпись – позволяет жителям Югры получать посылки и заказные письма, не предъявляя паспорт и не заполняя бумажные бланки. Клиент просто приходит в почтовое отделение, называет номер почтового отправления и номер мобильного телефона, на который приходит СМС с кодом для идентификации», – отмечает Андрей Ершов, директор филиала Почты России в Югре.

Отметим, что на данный момент 42 тысячи югорчан пользуются данной услугой.

В Югре услуга доступна жителям Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Белоярского, Нягани и Советского.