​Продуктовое эмбарго, введенное Путиным в 2014 году, продлено до 2019

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому продуктовое эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, продлено до 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в 2014 году Россия запретила ввоз продуктов из ЕС, США и ряда других стран. Таким образом, под запрет попали сыры, мясо, фрукты и другое. Такие действия были приняты в ответ на санкции, наложенные на Россию из-за ее роли в конфликте на Донбассе и присоединения Крыма. Санкционные продукты, конфискованные на российских границах, уничтожают.

После чего с 1 января 2016 продуктовое эмбарго было введено в отношении Украины. В июле 2017-го российские власти продлили действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года.