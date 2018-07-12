Уватская Роснефть встретилась с потенциальными поставщиками и подрядчиками из Тюменской области

В Тюменском технопарке состоялся форум для потенциальных подрядчиков/поставщиков ООО «РН-Уватнефтегаз». Участники обсудили процедуры контрактования, потребность нефтедобывающего предприятия в материально-технических ресурсах на период 2019-2020 годов, а также планы по строительству объектов инфраструктуры на месторождениях Уватского проекта.

За два дня до форума эти же темы обсуждали в ходе рабочей встречи врио губернатора Тюменской области Александр Моор и генеральный директоро ООО «РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко.

«Руководители обсудили перспективы реализации на территории региона Уватского инвестиционного проекта. Одной из основных тем обсуждения стало сотрудничество предприятия с местными производителями товаров и услуг», - сообщает пресс-служба компании.

ПАО «НК “Роснефть”» активно способствует развитию местных предприятий, привлекая их в качестве поставщиков и подрядчиков. С 2015 года с тюменскими подрядчиками заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму около 118 млрд рублей. В настоящее время 239 организаций Тюменской области имеют действующую аккредитацию на участие в закупочных процедурах НК «Роснефть», из них 187 – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Уватский проект является одним из приоритетных в портфеле активов ПАО «НК “Роснефть”». За время его реализации экономика Тюменской области получила мультипликативный эффект в развитии машиностроения, внедрении современных технологий, создании новых рабочих мест.