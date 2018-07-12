​Работодатели Сургута жалуются на нехватку сотрудников

Согласно опросу, проведенному порталом по поиску работы Зарпалта.ру, более 80 процентов работодателей Сургута заявили, что им тяжело найти сотрудника в их сфере. В свою очередь почти половина представителей местных компаний верят в кадровый кризис, который специалисты прогнозируют в России к 2030 году.

Треть опрошенных отметили, что всегда испытывали дефицит кадров, потому что работаю в узкой сфере. При этом 16 процентов утверждают, что такая проблема им не знакома. Половина работодателей посетовали, что стали ощущать дефицит именно в последние годы – найти нового сотрудника становится все труднее.

Среди причин наступления дефицита кадров респонденты назвали демографический кризис (21 процент), устаревшую систему образования (31 процент). 48 процентов работодателей Сургута считают причиной кадрового кризиса низкий престиж профессий в определенных сферах. А большинство опрошенных – 60 процентов – обозначили низкие зарплаты как главную проблему.

«Если верить специалистам, кадровый кризис во многих сферах неизбежен, поэтому важно уже сейчас задуматься о мерах, способных минимизировать последствия. Так, многие крупные компании создают собственные университеты, в которых не только обучают сотрудников, но и выращивают новые кадры. Процесс обучения требует гораздо меньше времени и вложений, чем постоянный подбор неизвестных кандидатов. Компании, которые будут открывать собственные обучающие центры и вкладываться в персональные курсы, смогут подготовиться к масштабному дефициту кадров и не понесут больших потерь», – отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.