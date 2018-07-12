13 июля в Сургуте пройдет проверка электросирен

13 июля с 10.00 до 13.00 в Сургуте пройдет техническая проверка электросирен, находящихся по адресам Нефтеюганское шоссе, 2; ул. Крылова, 49; ул. Бульвар Свободы, 5; ул. Крылова, 29/1.
Жителей города просят сохранять спокойствие.
13 июля с 10.00 до 13.00 в Сургуте пройдет техническая проверка электросирен, находящихся по адресам Нефтеюганское шоссе, 2; ул. Крылова, 49; ул. Бульвар Свободы, 5; ул. Крылова, 29/1.
Жителей города просят сохранять спокойствие.
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