13 июля в Сургуте пройдет проверка электросирен

Статья дня. Сборной, которая была на 70 месте в рейтинге, больше нет

Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…