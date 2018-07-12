В Тюменской области началось строительство объектов, за которые проголосовали жители

Три крытых бассейна и несколько малых спортивных объекта появятся в малых городах и селах Тюменской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». По первому из них — в микрорайоне № 15 г. Тобольск уже определен земельный участок, разработан проект, получено одобрение госэкспертизы и предусмотрены деньги в бюджете Тюменской области.

Об этом стало известно на заседании президиума регионального правительства, которое провел врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Руководители профильных департаментов и главы муниципалитетов в режиме видео-конференц-связи доложили информацию по каждому объекту, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Жители Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска, а также Тюменского муниципального района определили приоритеты в развитии социальной инфраструктуры. По итогам голосования выбраны объекты, набравшие наибольшее количество голосов. Они включены в муниципальные программы на 2018-2022 гг.», - напомнил источник.

Как выяснилось в ходе заседания, на данный момент все проекты находятся в разной стадии реализации. К примеру, для бассейнов в Ялуторовске и Заводоуковске только предстоит разработать необходимую проектную документацию, хотя земельные участки для них уже определены.

«Люди проголосовали и определили объекты социальной инфраструктуры. Это важные и ответственные обязательства для органов власти, которые необходимо выполнить. Нужно поэтапно двигаться по каждому, готовить документацию и после этого планировать бюджетные расходы», - поручил врио губернатора Александр Моор.

В отличие от крупных объектов, таких как бассейны, строительство небольших идет полным ходом. В частности, в Тюменском районе идет обустройство спортивной зоны на территории школы в п. Московский. Подрядчик уже заасфальтировал площадки, смонтировал ограждения для хоккейного корта, проложил наружное освещения, в настоящее время — укладывает искусственное спортивного покрытия. Завершить работы обещает к 1 августа.