​Глава города поздравил сургутянку со столетним юбилеем

Сегодня глава города Вадим Шувалов поздравил с Днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Танкову Веру Николаевну. Ей исполнилось 100 лет. Сейчас женщина живет в Геронтологическом центре.

«Вера Николаевна в эти страшные для страны годы трудилась в тылу: была счетоводом и дояркой в колхозе. В 1996 году получила удостоверение ветерана труда РФ. Сейчас находится на социальном обслуживании в «Геронтологическом центре», — сообщил градоначальник в своей группе в соцсети.

Шувалов также отметил, что передал имениннице письмо и букет цветов от президента Владимира Путина.