С россиян хотят взимать еще один налог

Министерство финансов разработало новый налог для взимания денег с самозанятых россиян за социальные гарантии государства — речь идет о медицинском и пенсионном обеспечении, сообщает Lenta.ru. Yовый налог отражен в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Единый платеж с выручки будет введен с 2019 года, он будет включать налог и страховые взносы. Также документ предполагает введение отдельной категории граждан, которые не имеют наемных работников, но получают доход, являясь безработными. Для самозанятых граждан будет создан новый специальный налоговый режим, утверждает издание.

Новый налог для самозанятых будет взиматься автоматически — с помощью мобильного приложения, через которое граждане «смогут обмениваться информацией с фискальными органами, хотя налоговую отчетность им предоставлять не будут».

Ранее Минфин предлагал обложить самозанятых фактически подоходным сбором и взимать три процента с услуги физическому и шесть процентов с услуги юридическому лицу. При этом под категорию самозанятых Минфин был готов подвести всех неработающих граждан, чей доход превышает 10 миллионов рублей в год.