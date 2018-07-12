​На водохранилище ГРЭС в Сургуте утонул человек

Сегодня утром на водохранилище ГРЭС утонул сургутянин. В 11:30 сообщение об этом было отправлено на пульт спасателей.

Совместно с медиками они срочно выехали на место происшествия. Водолазы нашли труп утонувшего на дне водоема.Сообщается, что это тело мужчины, которому на вид около 45 лет.

Напомним, что это уже девятый случай смерти в югорских водоемах с начала мая. В двух из них жертвами стали дети.

Причинами трагедий обычно становятся рыбалка и купание в запрещенных местах. Однако следователи считают алкогольное опьянение одним из основных факторов, влияющих на печальный исход купания.

Тем временем сотрудники служб призывают сургутян к разумному поведению у водоемов. Они предупреждают: ни в коем случае не стоит нарушать правила безопасности.