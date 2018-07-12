В Сургуте автомобиль врезался в бетонный блок. Один погибший

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошло ДТП, один человек погиб и трое в больнице.
Авария произошла ночью, в машине находилось четыре пассажира. По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости двигался в сторону улицы Маяковского и врезался в бетонную опору.
«Водитель автомобиля не
справился с управлением и наехал на препятствие. Один пассажир скончался, двое
находятся в тяжелом состоянии, среди них — водитель, четвертый получил травмы и
ушибы. Причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов», —
сообщил РИА Новости собеседник агентства.
Появившиеся на месте аварии друзья и родственники пострадавших пытались спровоцировать конфликт, но его удалось предотвратить сотрудникам полиции.