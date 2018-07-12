​ХМАО, ЯНАО и Тюменская область будут сотрудничать в сфере защиты избирательных прав граждан

Уполномоченные представители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области заключили соглашение о защите прав избирателей. От Югры выступила Наталья Стребкова, от Тюменской области Сергей Миневцев и от Ямала Анатолий Сак.

Вместе они будут взаимодействовать при проведении выборов губернатора Тюменской области и Тюменской областной думы. Уполномоченные планируют вести активную совместную работу, разъясняя гражданам их избирательные права.

«Очень важно, что три региона объединяют свои усилия в этом направлении. В первую очередь, необходимо обеспечить соблюдение избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья, коренных малочисленных народов, жителей отдаленных территорий, тех избирателей, которые в день голосования будут находиться на рабочих местах», – заявила Наталья Стребкова.

«Мы решили поддержать эту инициативу и подписать аналогичный документ, в котором подчеркивается заинтересованность всех трех регионов в том, чтобы выборы губернатора прошли достойно, без нарушений закона, с полным соблюдением избирательных прав наших граждан», – поддержал Наталью Стребкову Сергей Миневцев.

В свою очередь, Анатолий Сак подчеркнул, что Ямал, Югра и Тюменская область одинаково заинтересованы, чтобы выборы прошли организованно и без нарушений. «Всем жителям наших регионов небезразлично, каким будет новый губернатор Тюменской области, какие он будет принимать решения, как будет развиваться наше сотрудничество», – добавил он.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября. В них примут участие жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – три самостоятельных субъекта образуют единый избирательный округ.