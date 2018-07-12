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​Бешеная лиса напала на четырех человек рядом с Ханты-Мансийском 

graytvinc.com
graytvinc.com

Жители столицы Югры были атакованы бешеной лисицей. В городской зоне Ханты-Мансийска хищница покусала четырех человек. На этот инцидент тут же отреагировали власти. Введен карантин. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Пациенты нуждаются в длительном обследовании.
Чтобы свести подобные происшествия к минимуму, в Ханты-Мансийске бесплатно прививают животных.

Отметим, что случаи бешенства в округе не единичны. Если вовремя не оказать помощь, люди, зараженные вирусом, могут скончаться в течение двух дней.

Если вас укусило животное, нужно немедленно обратиться к врачу. Ранее siapress.ru писал материал о первой помощи при укусе.
Напомним, согласно рекомендациям медиков, укушенный человек должен быть немедленно отправлен на пастеровскую станцию, где ему должны провести курс антирабических прививок.
После укуса не нужно останавливать кровь, так как кровотечение удаляет заразную слюну животного из раны.
Необходимо несколько раз широко обработать кожу вокруг укуса дезинфицирующим раствором (спиртовой раствор йода, раствор перманганата калия, винный спирт и др.).
Затем нужно сделать асептическую повязку и доставить пострадавшего в лечебное учреждение для первичной хирургической обработки раны и профилактики столбняка.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 402, комментариев: 1


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Комментарии:
Абориген
не нравится
Сегодня в 15:26
Понимаю, что главное - привлечь внимание читателей, но зачем же врать? Заголовок: "​Бешеная лиса напала на четырех человек посреди Ханты-Мансийска", на самом деле инцидент случился в СОТ "Речник" на противоположном берегу Иртыша примерно в 15 км от города.

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