В России больше пенсионеров стало обращаться за микрозаймами

Пожилые россияне все чаще берут микрозаймы, сообщает Forbes. Компания MoneyMan, вместе с Объединенным кредитным бюро проанализировав активность возрастных клиентов, выявила новую тенденцию: доля заемщиков старше 70 лет в группе старше 50 лет выросла в два раза, а количество их заявок увеличилось в три.

О причинах этого явления рассуждает Ирина Хорошко, гендиректор MoneyMan: «Если у пенсионера нет поручителей или залога, ему не так просто получить кредит. Консервативные банки осторожно подходят к возрастным заемщикам, они опасаются выдавать длинные кредиты. Кроме этого, пенсионерам, как правило, нужны небольшие суммы, из-за чего банкам не выгодно с ними работать».



А кредиты пенсионерам нужны для обеспечения первостепенных нужд: Росстат приводит данные, где реальные доходы населения снижались с 2014 по 2017 год, и лишь в феврале 2018 был зафиксирован небольшой рост за счет выплат бюджетникам.