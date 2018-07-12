67 процентов россиян верят в существование «мирового правительства»

Почти две трети россиян (67%), считают, что в мире есть организация, главная цель которой завоевание власти и влияния. Об этой статистике сообщает опрос ВЦИОМ, опубликованный 11 июля.

Причем 33% респондентов не сумели подкрепить свою позицию фактами, а среди других опрошенных прозвучали разрозненные аргументы.

Среди молодежи 45% не верят в существование этой организации, а среди старшего поколения не верят лишь 16% россиян.

Среди респондентов, верящих в эту тайную организацию, 33% считают ее членами финансистов, банкиров и олигархов, которые стремятся захватить власть над всеми людьми.

В сравнении с исследованием ВЦИОМ в 2014 году, доля граждан, верящих в существование тайного правительства, заметно увеличилась.