​Налоговая решила получить доступ к счетам россиян, чтобы искоренить незаконное предпринимательство

Ранее россиян всколыхнула новость о том, что с 1 июля этого года должны были вступить в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым физлицу необходимо было бы доказывать, что поступления на карту — не доход, а, например, возвращенный долг.

Через некоторое время Налоговая опровергла информацию, а уже на днях стало известно, что ведомство попросило доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок. Об этом сообщила газета «Коммерсант», информацию подтвердил Минфин, куда было направлено предложение.

Налоговая служба считает, что доступ к счетам россиян поможет бороться с незаконным предпринимательством.

Сегодня же ТАСС получил комментарий от Минфина, в котором говорится, что налоговой не нужны специальные силовые полномочия для улучшения собираемости налогов.