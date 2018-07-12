Хорватия впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу

Сборная Хорватия впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче в Москве хорваты одержали победу над сборной Англии со счетом 2:1.

Счет открыли англичане уже на пятой минуте матча – со штрафного забил Киран Триппьер. Для того, чтобы отыграться хорватам понадобилось больше часа игрового времени. Счет на 68 минуте сравнял Иван Перишич, замкнувший подачу в штрафную англичан. В основное время больше голов не было, поэтому выявлять победителя команды продолжили в двух дополнительных таймах. Удача улыбнулась хорватам, которые, благодаря голу Марио Манджукича вышли в финал Чемпионата мира 2018 года. Решающий матч турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».