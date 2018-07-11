«Коммерсант»: ФНС хочет получить доступ к банковским счетам россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства частному лицу. Также эту информацию подтвердили в Минфине, куда было направлено предложение ФНС.

Федеральная налоговая служба обосновала свою инициативу борьбой с незаконным предпринимательством.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета россиян, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.