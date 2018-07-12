В Сургуте назвали основные замечания по качеству ремонта дорог

Рабочая группа по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог в Сургуте на постоянной основе инспектирует участки, где кладется новый асфальт.

Как сообщается в группе думы города в соцсети, наиболее распространенные замечания к строителям заключаются в «недостаточной проливке эмульсией дорожного полотна, а также в загрязнении люков и решеток канализации».

Также эксперты не всегда довольны установкой ограждающих работы знаков: «в этом вопросе дорожники также часто не дорабатывают, однако вносят свою «лепту» и автомобилисты, которые, передвигаясь с большой скоростью в местах производства работ, сметают на своем пути ограждения».