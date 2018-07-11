​Более 1800 жителей Югры прошли обследование в плавучей поликлинике

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» проводит обследования югорчан живущих в удаленных и труднодоступных поселениях. На борту судна предусмотрены 19 медицинских кабинетов, малая операционная, а также четыре аппарата лучевой диагностики, в числе которых цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.

Врачебная бригада – специалисты различных направлений. Медицинское обслуживание производят терапевт, хирург, невролог, врач-узист, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медицинские сестры.

«В июне специалисты Центра профессиональной патологии отработали в 8 населенных пунктах Кондинского района и в 2 сельских поселениях Ханты-Мансийского и Белоярского районов. Всего с начала навигации к нашим врачам обратилось более 1800 человек, выполнено около 5000 посещений. Наибольшее количество пациентов было принято в поселках Кондинское и Болчары Кондинского района», - отмечает главный врач Центра профпатологии, депутат думы округа Николай Ташланов.