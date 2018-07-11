​В 2018 году в Сургуте отремонтируют 134 дома по программе капитального ремонта

По программе капитального ремонта в 2018 году в Сургуте отремонтируют 134 дома.

«В текущем году Югорский фонд капитального ремонта выделил 1,97 млрд рублей на выполнение всех работ, – рассказала начальник организационного отдела Ирина Громова. – Согласно статистике, по данным на первое июня, оплата взносов за капремонт в Сургуте составляет порядка 90,82 процента. При этом число все время растерт».

В число работ войдет ремонт инженерных сетей – электроснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, реконструкция подвалов, ремонт фасадов и другое. Кроме того, планируется установить 182 новых лифта.

По словам пресс-службы фонда, двоеверие населения к соответствующей программе растет.