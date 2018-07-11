​Слепой путешественник из Екатеринбурга посетит Тюмень с мастер-классом

Слепой путешественник из Екатеринбурга, автор проекта «Путешествия в темноте» Владимир Васкевич отправился в тур по России: от Калининграда до Владивостока с попутчиками BlaBlaCar. Владимир делает остановки в крупных городах, проводит мастер-класс о том, как самостоятельно путешествовать по миру, а также представляет собственную книгу «Путешествие без границ».

13 июля путешественник прибудет в Тюмень. Встреча состоится в 17:30, в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ, по адресу ул. Перекопская, 15а, ауд. 111. Вход свободный.

В рамках мастер-класса участники узнают, как слепой может отправиться в Европу, Азию и на Карибские острова, что нужно для путешествий «дикарем», как бороться с негативом, всегда оставаться в хорошем расположении духа и многое другое.