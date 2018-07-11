В Сургуте пройдет экстремальный забег с полосой препятствий для любителей // ФОТО, ВИДЕО

28 июля в горнолыжном комплексе «Каменный мыс» пройдет экстремальный забег в рамках проекта «Стальной характер». Участникам предстоит преодолеть трассу длиной пять метров, где им встретятся более 15 испытаний, в числе которых бег с мешками с песком, десятки ям с водой и грязью, резервуар с холодной водой и льдом, четырехметровый трамплин и множество других способов проверки на прочность.





Организаторы отмечают, что в одиночку путь проделать невозможно, понадобится командный дух и взаимопомощь. Кроме того, цель забега – прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом.

Чтобы стать участником, необходимо оставить заявку на сайте. Стоимость индивидуального билета сейчас составляет 700 рублей, командного – 600.