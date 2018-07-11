Пять городов Тюменской области примут фестиваль уличных театров «Сны улиц»

Международный фестиваль «Сны улиц» пройдет в Тюменской области с 25 по 29 июля. Участники представят свою программу «Без границ» в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тюмени и Тобольске, сообщает ТАСС.

«Наша задача – популяризировать театральное уличное искусство, попробовать в новом уличном пространстве поставить перфомансы, спектакли, повзаимодействовать с публикой, потому что здесь действуют другие законы в общении с публикой, нежели на сцене. В этом году фестиваль имеет концепцию «Без границ», потому что в течение пяти дней мы путешествуем по Тюменской области, раньше фестиваль проходил только в Тюмени», – рассказала Полина Захарова, директор тюменского молодежного театра «Мимикрия».

Фестиваль пройдет в 13-й раз, и в его рамках выступят 13 театральных трупп. В этом году участники представляют как города России, так и другие страны – Испанию, Португалию и Беларусь.

Помимо программы выступлений, зрителей будет ждать арт-пространство «Город снов», где можно будет найти интерактивные площадки и принять участие в мастер-классах.