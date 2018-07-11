Сургутский район опробует новый метод поддержки многодетных семей

Многодетные семьи Сургутского района могут получить финансовую помощь для улучшения своих жилищных условий. Речь идет о единовременной выплате 300 тысяч рублей тем семьям, которые стоят в очереди на получение льготных земельных участков, рассказала начальник управления жилищной политики администрации Сургутского района Александра Сербина. По ее словам, такая мера связана с нехваткой земельных участках с подведенными коммуникациями и применяется впервые.

«Таких участков в районе очень мало и, соответственно, выдать их всем желающих мы не можем. По этой причине, администрация района предлагает многодетным семьям компенсацию в виде 300 тысяч рублей, на которые они могут уже сейчас улучшить свои жилищные условия, не дожидаясь очереди на получение земельных участков», - объяснила Александра Сербина.

Компенсация может быть потрачена для частичной оплаты покупки квартиры или жилого дома, погашения ипотечного кредита или уплаты паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Как сообщают в администрации Сургутского района, о своей заинтересованности в подобных единовременных выплатах уже заявили 30 семей. Из муниципального бюджета на эту меру планируется выделить 10 миллионов рублей.