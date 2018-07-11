Пенсионная реформа может снизить доходы россиян

«Райффайзенбанк» представил оптимистичный и пессимистичный сценарии влияния повышения пенсионного возраста на доходы населения, сообщают «Ведомости». В оптимистичном варианте эффект реформы для роста экономики и доходов населения «будет в целом близок к нулю», в пессимистичном – окажется негативным.

При реализации оптимистичного сценария произойдет перераспределение доходов между разными группами населения, указывают аналитики банка. Доходы тех, кто сможет найти работу, как минимум, останутся стабильными или даже возрастут. Однако те, кто не найдут работу, потеряют в доходах.

В целом при таком сценарии реальные доходы в первые годы реформы могут снизиться на один процент, а к 2034 году останутся примерно на уровне 2018 года или чуть ниже. В пессимистичном сценарии доходы населения будут падать и к 2034 году снизятся на три процента, в то время как без реформы они бы выросли на три процента.

В оптимистичном варианте эффект пенсионной реформы на ВВП вначале также будет негативным, а к 2034 году – нулевой либо даже несколько отрицательный. При реализации пессимистичного прогноза реформа к 2034 году уменьшит ВВП на два процента.