«Здоровая молодежь» приглашает жителей Сургута на бесплатные летние тренировки

Молодежная палата Думы Сургута в рамках нового проекта «Здоровая молодежь» приглашает всех посетить полезные для тела и души мероприятия. И при этом — абсолютно бесплатно! Вас ждут семинары по правильному питанию и тренировкам, занятия с опытными инструкторами Fitness Plaza и зажигательные танцы.

Первый мастер-класс в рамках «Здоровой молодежи» будет посвящен тренировке Total Body Shock и пройдет 15 июля в 14:00.

Если вы любите подвигаться под музыку, то zumba — это идеальный вариант. Хотите заняться спортом, не имея хорошей физической подготовки? Значит, тренировка functional определенно вам подойдет. А stretching поможет растянуть мышцы и развить гибкость вашего тела.

Помимо тренировок, вас ожидают приятные подарки и сюрпризы от партнеров проекта.

Приходите каждое воскресенье этого лета на хоккейный корт «Айсберг» (ул. Московская, 34а).