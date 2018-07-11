​Врачи строящегося перинатального центра в Сургуте получат соцжилье

Глава города Вадим Шувалов пообещал обеспечить сотрудников нового перинатального центра социальным жильем: «Квартиры будут приобретаться по льготной цене. На выполнение этой цели из окружного бюджета будет потрачено около полмиллиарда рублей. Планируем решить этот вопрос до конца года. Убежден, что уважаемые доктора уже скоро будут радоваться новому жилью. А город проследит за благоустройством района, где будут сданы дома», — написал градоначальник в своей официальной группе в соцсети.

Вероятно, речь идет о приезжих специалистах, которые только начнут нарабатывать северный стаж и обживаться в новом месте.

Отметим, что по последним данным, средняя заработная плата врача в Югре 75 тысяч рублей.

Не все горожане поддержали инициативу: «А когда будут помогать тем, кто спасает жизни людям — я имею ввиду МЧС? Люди рискуют своими жизнями за копеечную зарплату и помощи никакой», — написал один из пользователей.