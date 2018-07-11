Для регистрации автомобилей в России не нужно будет ходить в ГИБДД

В России примут законопроект, который позволит регистрировать новые машины у дилеров без посещения Госавтоинспекции, сообщает Lenta.ru.

В финальной версии документа говорится, что покупателям новых машин не придется ездить в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учет. У дилера должен быть договор с производителем, помещение и штат квалифицированных сотрудников, чтобы предоставить новый сервис клиенту. Регистрация в салоне будет платной, предельную цену установит ФАС.

Под нововведения попадут также номера автомобилей. Будут введены два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы). ГИБДД будут выдавать только номер, а знаки владелец автомобиля получит у изготовителя. В законопроекте не упоминается возможность выбираться «красивые» сочетания букв и цифр.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 17 июля.