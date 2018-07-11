До полной ликвидации балков в Сургутском районе осталось расселить 10 домов

До окончательного решения проблемы балков в Сургутском районе осталось расселить 10 строений. На это муниципалитет собирается потратить 34 миллиона рублей, рассказала начальник управления жилищной политики администрации Сургутского района Александра Сербина на встрече с журналистами.

«Всего в 2018 году на балки мы выделили 39 миллионов рублей, из которых пять миллионов пойдет на ликвидацию основной части строений, а остальная сумма – на расселение оставшихся 10 домов. Это те семьи, кто не успел найти себе подходящее жилье в прошлом году, когда мы получили большую финансовую помощь из округа и смогли расселить почти весь балочный фонд района», ― пояснила Александра Сербина.

Кроме того, три семьи не успели в конце прошлого года, когда заканчивалась окружная программа по расселению балков, оформить все необходимые документы на свое жилье и отправить их в округ. Им администрация муниципалитета уже выделила необходимые деньги, так что дело осталось за малым – помочь еще 10 семьям, после чего балки в Сургутском районе окончательно прекратят свое существование.